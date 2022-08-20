Торжество под вопросом: мать Аффлека накануне его повторной свадьбы с Лопес упала и повредила ногу
Папарацци сумели сфотографировать момент, как скорая выезжает из поместья актера, и вслед за ней следует автомобиль Бена.
Западные СМИ сообщили, что мама актера Бена Аффлека упала с причала, женщину срочно доставили в больницу. Поклонники волнуются за пострадавшую и ее сына. Некоторые считают, что повторная свадьба звездной пары, которую они хотели сыграть для друзей, под угрозой, сообщает СтарХит.
Мама звезды Кристофер Энн Болдт гостила у сына в поместье Райсборо. Она пошла прогуляться по причалу, оступилась и очень сильно порезала ногу.
Папарацци сумели сфотографировать момент, как скорая выезжает из поместья, и вслед за ней следует автомобиль Бена Аффлека. Как стало известно, именно сын первым пришел на помощь маме и вызвал службу экстренной помощи.
Женщину доставили в больницу в Саванне, туда сразу же приехала Дженнифер Лопес. Репортеры запечатлели, как артистка прохаживается возле медкорпуса. Рядом с ней был ее возлюбленный Бен.
СМИ в итоге уточнили, что травма оказалась легкой, однако пока Энн остается в стационаре.
Об отмене или переносе торжества ничего не говорится, подготовка к свадьбе идет своим чередом. Некоторые из приглашенных уже начинают прибывать. К слову, ранее в поместье прошел репетиционный ужин.
Издание напоминает, что в эти выходные у Дженнифер Лопес и Бена Аффлека запланирована 3-дневная свадьба с друзьями, родными и близкими.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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