В Лондоне предупредили британцев о зиме без отопления и еды
Мэр Лондона Садик Хан заявил, что этой зимой миллионы жителей Великобритании не смогут позволить себе ни отопления, ни еды.
В субботу, 20 августа 2022 года, мэр Лондона Садик Хан в своём аккаунте Twitter рассказал о своих опасениях касательно того, что ожидает подданных Соединённого Королевства с наступлением холодов.
Ссылаясь на предоставленную информационным агентством Bloomberg статистику, Хан заявил, что этой зимой британцы не смогут позволить себе приобрести достаточное количество продовольствия и отапливать свои жилища, поэтому глава столицы Великобритании призывал руководство страны начать решать проблемы внутри страны, чтобы обеспечить достойны уровень жизни своим гражданам.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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