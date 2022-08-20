В Лондоне предупредили британцев о зиме без отопления и еды

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что этой зимой миллионы жителей Великобритании не смогут позволить себе ни отопления, ни еды.

В субботу, 20 августа 2022 года, мэр Лондона Садик Хан в своём аккаунте Twitter рассказал о своих опасениях касательно того, что ожидает подданных Соединённого Королевства с наступлением холодов.

Ссылаясь на предоставленную информационным агентством Bloomberg статистику, Хан заявил, что этой зимой британцы не смогут позволить себе приобрести достаточное количество продовольствия и отапливать свои жилища, поэтому глава столицы Великобритании призывал руководство страны начать решать проблемы внутри страны, чтобы обеспечить достойны уровень жизни своим гражданам.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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