Большой спрос на финский шенген обернулся для россиян "космическим" ценником за визу
Финские власти решили жестко ограничить число выдаваемых россиянам туристических виз. Это вызвало настоящий ажиотаж: люди еще активнее бросились оформлять документы на въезд. Высокий спрос породил запредельную цену.
Сегодня никого не удивишь объявлениями о срочной продаже "места на завтра на финскую визу".
В телеграм-каналах такие предложения оцениваются, к примеру, в 28 тыс руб. И покупатели находятся очень быстро.
Финское правительство планирует с 1 сентября в 10 раз сократить количество выдаваемых россиянам туристических виз.
Гражданам РФ будут доступны только 500 интервалов в день (сегодня, для сравнения, доступны 1000 слотов). В их числе всего 100 виз будут идти как туристические.
А это значит, что сам процесс оформления документов, включая ожидание очереди и подачу заявлений, затянется на 4-5 месяцев.
Ухудшение ситуации ощущается уже сегодня: записаться на август-сентябрь нельзя, мест больше нет. Как следствие, в интернете развернулся прибыльный бизнес по продаже финских слотов.
Визовые посредники могут менять имя заявителя. Визы, от оформления которых отказались, агенты реализуют через всемирную сеть с неслабой наценкой.
Сотрудники одного из таких агентств рассказали: такие отказные слоты, выставленные на продажу, отрывают с руками за любые деньги.
При этом реальная стоимость финского шенгена составляет примерно 4,5 тыс руб.
Взлет цены на туристическую визу объясняется ограничениями по числу выдаваемых слотов.
Второй момент: для туристов значительно упрощена процедура оформления, а именно - нужно лишь сфотографироваться и сдать отпечатки пальцев.
Скорее всего, в сентябре цены на финские визовые слоты поднимутся до небес, вполне вероятно, что их будут продавать за 35-40 тыс.
Не исключено, что такая "золотая" виза будет одноразовой.
Опубликовано: Храмова Оксана
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