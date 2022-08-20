Большой спрос на финский шенген обернулся для россиян "космическим" ценником за визу

Финские власти решили жестко ограничить число выдаваемых россиянам туристических виз. Это вызвало настоящий ажиотаж: люди еще активнее бросились оформлять документы на въезд. Высокий спрос породил запредельную цену.

Сегодня никого не удивишь объявлениями о срочной продаже "места на завтра на финскую визу".

В телеграм-каналах такие предложения оцениваются, к примеру, в 28 тыс руб. И покупатели находятся очень быстро.

Финское правительство планирует с 1 сентября в 10 раз сократить количество выдаваемых россиянам туристических виз.

Гражданам РФ будут доступны только 500 интервалов в день (сегодня, для сравнения, доступны 1000 слотов). В их числе всего 100 виз будут идти как туристические.

А это значит, что сам процесс оформления документов, включая ожидание очереди и подачу заявлений, затянется на 4-5 месяцев.

Ухудшение ситуации ощущается уже сегодня: записаться на август-сентябрь нельзя, мест больше нет. Как следствие, в интернете развернулся прибыльный бизнес по продаже финских слотов.

Визовые посредники могут менять имя заявителя. Визы, от оформления которых отказались, агенты реализуют через всемирную сеть с неслабой наценкой.

Сотрудники одного из таких агентств рассказали: такие отказные слоты, выставленные на продажу, отрывают с руками за любые деньги.

При этом реальная стоимость финского шенгена составляет примерно 4,5 тыс руб.

Взлет цены на туристическую визу объясняется ограничениями по числу выдаваемых слотов.

Второй момент: для туристов значительно упрощена процедура оформления, а именно - нужно лишь сфотографироваться и сдать отпечатки пальцев.

Скорее всего, в сентябре цены на финские визовые слоты поднимутся до небес, вполне вероятно, что их будут продавать за 35-40 тыс.

Не исключено, что такая "золотая" виза будет одноразовой.