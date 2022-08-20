Рэпер Тимати выкупил кофейни Starbucks и открыл на их месте Stars Coffee

Преемник Starbucks, переименованный в Stars Coffee, приветствовал своих первых посетителей в Москве в пятницу после того, как сеть кофеен из Сиэтла ушла с российского рынка.

Тимати и российский ресторатор Антон Пинский в июле приобрели российское предприятие Starbucks и дали ему новое название под слоганом «деньги ушли, звезды остались».

Новые владельцы сети кофеен написали на своем сайте, что слово Stars выбрано, поскольку новый бренд объединяет звезд гастрономической индустрии.

Новый логотип Starbucks, очень похожий на своего предшественника, заменяет культовую двуххвостую русалку на женщину в традиционном русском головном уборе — кокошнике.

Сеть также продолжит традицию Starbucks писать имена клиентов на чашках при приеме заказа. Сообщается, что все кофейни откроются до конца сентября.

Меню, судя по приложению компании, представленному за день до официального открытия магазина в пятницу, должно быть знакомо любому покупателю Starbucks.

Starbucks временно закрыла свои 130 кофеен в России в феврале, а впоследствии объявила, что навсегда покидает Россию после 15 лет работы.

Новые собственники говорят, что около 80% из 2000 сотрудников Starbucks в России предпочли остаться после смены владельца.