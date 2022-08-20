Никас Сафронов покинул Россию, и объяснил, почему
Недавно появилась информация, что 66-летний художник пакует чемоданы, собираясь уехать за пределы Родины.
Журналисты издания Blitz+ напрямую обратились к Никасу Сафронову, чтобы узнать все из первых уст. И выяснилось, что художник на самом деле собирается в путешествие.
В ближайшие дни он вылетит Турцию, где у живописца есть недостроенная недвижимость. А затем - вернется в РФ, сообщает Экспресс газета.
«Съезжу в Турцию, там у меня недостроенный дом. Продолжу стройку нынешней осенью», — пояснил мастер.
Ранее в программе «Звезды сошлись» на НТВ Сафронов рассказывал, что в Турции у него 8 квартир, и 3 из них выставлены на продажу. Никас Степанович уточнил, что недвижимость приобреталась для детей. По словам художника, все апартаменты находятся в Алании.
«Мне подарили квартиру в Турции стоимостью 120 тысяч евро. Но сейчас они мне не очень нужны», — говорил мастер репортерам НТВ.
Издание напоминает, что Сафронов воспитал троих сыновей, из них двое родились вне брака. Больше всех известен пианист Лука Затравкин, который попадал или инициировал различные скандальные ситуации.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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