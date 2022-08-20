Никас Сафронов покинул Россию, и объяснил, почему

Недавно появилась информация, что 66-летний художник пакует чемоданы, собираясь уехать за пределы Родины.

Журналисты издания Blitz+ напрямую обратились к Никасу Сафронову, чтобы узнать все из первых уст. И выяснилось, что художник на самом деле собирается в путешествие.

В ближайшие дни он вылетит Турцию, где у живописца есть недостроенная недвижимость. А затем - вернется в РФ, сообщает Экспресс газета.

«Съезжу в Турцию, там у меня недостроенный дом. Продолжу стройку нынешней осенью», — пояснил мастер.

Ранее в программе «Звезды сошлись» на НТВ Сафронов рассказывал, что в Турции у него 8 квартир, и 3 из них выставлены на продажу. Никас Степанович уточнил, что недвижимость приобреталась для детей. По словам художника, все апартаменты находятся в Алании.

«Мне подарили квартиру в Турции стоимостью 120 тысяч евро. Но сейчас они мне не очень нужны», — говорил мастер репортерам НТВ.

Издание напоминает, что Сафронов воспитал троих сыновей, из них двое родились вне брака. Больше всех известен пианист Лука Затравкин, который попадал или инициировал различные скандальные ситуации.