Китай столкнулся с более серьезной проблемой, чем блокировки из-за COVID

В этом месяце Китай справился с самой сильной жарой за 60 лет, когда температура в нескольких провинциях обычно достигает 40°C. Но одна ключевая провинция испытывает наихудшие финансовые последствия от удушающей жары.

По данным Департамента экономики и информационных технологий провинции Сычуань, в этом регионе, где проживает более 80 миллионов человек, рекордная жара усугубила продолжающуюся засуху.

В результате уровень воды в водохранилищах снизился вдвое. Примерно 80% энергетических потребностей региона обеспечивает гидроэнергетика. Поскольку потребители используют больше энергии, чем обычно, чтобы сохранять прохладу во время жары, запасы энергии заканчиваются.

В результате официальные лица объявили 15 августа, что фабрики в 19 городах и префектурах будут вынуждены закрыть свои двери на пять дней, чтобы зарезервировать электроэнергию для населения.

Продолжающаяся волна тепла — это больше, чем просто региональная проблема, и она может иметь драматические последствия во всем мире.

Из-за особых проблем, которые создает тепло, производственные обходные пути, которые стали обычным явлением в разгар COVID, больше невозможны, что может привести к еще более серьезным экономическим последствиям.

Мирко Войцик, глобальный директор по аналитическим решениям Everstream Analytics говорит, что эти остановки могут оказать такое же, если не большее влияние на цепочки поставок, чем недавние блокировки COVID.

Некоторые фабрики в Китае смогли оставаться открытыми во время карантина из-за пандемии благодаря использованию систем замкнутого цикла, когда рабочие изолировали себя на фабриках, чтобы продолжить работу. Но такие меры по смягчению последствий невозможны в период сильной жары.