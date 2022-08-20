Китайские фермеры теряют урожай из-за засухи

Засушливые условия на всей территории Китая от густонаселенного востока через центральные сельскохозяйственные провинции до восточного Тибета значительно усилились.

Сотни деревьев хурмы, которые должны быть загружены желтыми плодами, увяли на юго-западе Китая. Из-за жары китайские фермеры теряют до половины урожая.

Согласно прогнозу, в провинциях Цзянсу и Аньхой к северо-западу от Шанхая, через провинции Чунцин и Сычуань к востоку от Тибета сохранятся высокие температуры и не будет дождя еще как минимум три дня.

По сообщению метеорологического агентства, местным властям было приказано использовать все доступные источники воды для снабжения домашних хозяйств и скота.

В провинции Хубэй, к востоку от Чунцина, 220 000 человек нуждались в питьевой воде, а 6,9 млн гектаров посевов были повреждены, сообщило местное правительство.

В Сычуани 47 000 га посевов были потеряны и 433 000 га повреждены, сообщил в субботу провинциальный комитет по стихийным бедствиям. Там говорят, что 819 000 человек столкнулись с нехваткой питьевой воды.

Водохранилища во многих районах пересохли, поэтому фермерам приходится откачивать подземные воды.

Это лето уже стало самым засушливым в Китае за 60 лет.