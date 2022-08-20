Вице-президент Парагвая нарушил свое обещание, отказавшись уходить в отставку

Вице-президент Парагвая Уго Веласкес Морено заявил в четверг, что не уйдет со своего поста, нарушив обещание, которое он дал на прошлой неделе.

Это произошло вскоре после того, как он был включен в список коррупционеров США за его предполагаемую причастность к взяточничеству.

Морено пояснил, что решил не уходить в отставку, поскольку защищен правом на надлежащую правовую процедуру и презумпцией невиновности, как и любой другой гражданин страны.

Веласкес все еще отказывается от участия в президентских выборах. Номер два в администрации президента Марио Абдо Бенитеса рассматривался как главный претендент на то, чтобы стать кандидатом в президенты от партии Колорадо на выборах в следующем году, пока он не был включен в список США.

Веласкес сказал, что решил не уходить в отставку после того, как получил подтверждение от Генеральной прокуратуры о том, что он не находится под следствием в Парагвае.

Он также не получил никакой информации, которая указывала бы на то, что он находится под следствием в Соединенных Штатах.

В прошлую пятницу посол США в Парагвае Марк Остфилд заявил, что Веласкес был включен в список после того, как была получена информация, что вице-президент приказал дать взятку в размере более 1 миллиона долларов государственному должностному лицу.

Это предложение взятки соответствовало очевидной схеме коррупционной деятельности, и в данном случае оно было осуществлено, чтобы препятствовать расследованию, которое угрожало вице-президенту и его финансовым интересам.