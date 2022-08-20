Bloomberg: Россия осуществляет большое наступление на Николаев

Российские войска активизировали свою борьбу за захват одного из сокращающегося числа городов на востоке Украины.

Теперь военные взялись за те объекты, которые еще не находятся под их контролем, продолжая обстреливать города и деревни на севере и юге страны, заявили в субботу украинские официальные лица.

Российские обстрелы разрушили балконы и выбили окна в южном районе Николаева, в результате чего по меньшей мере девять мирных жителей получили ранения, сообщили власти. По словам губернатора Черноморского региона, пятиэтажный жилой дом и частные дома в городе Вознесенск были сильно повреждены.

“По состоянию на 13.30 вечера (по местному времени) – девять раненых, в том числе четверо детей. Все дети в тяжелом состоянии. Возраст варьируется от 3 до 17 лет”, - сказал губернатор. Виталий Ким написал об этом в своем посте в Telegram. Он добавил, что в результате субботнего нападения молодая девушка потеряла глаз.

Отражая расширение линии фронта почти 6-месячной войны в Украине, украинский авиаудар поразил цели в крупнейшем оккупированном Россией городе на юге Запорожской области, по словам украинских и поддерживаемых Кремлем местных чиновников.