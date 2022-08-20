В Швейцарии электроэнергия подорожает на 30%

Электроэнергия в Швейцарии подорожает на тридцать процентов уже в следующем году.

В субботу, 20 августа 2022 года, швейцарская газета «Тагес анцайгер» сообщила, что ассоциации электроэнергетических компаний Швейцарии приняла решении о повышении тарифов на электрическую энергию в 2023 году.

Отмечается, что большая часть коммунальных учреждений из-за существенной угрозы дефицита увеличат стоимость электроэнергии на тридцать и более процентов, что существенно отразится на уровне жизни граждан Швейцарии.