В Швейцарии электроэнергия подорожает на 30%
Электроэнергия в Швейцарии подорожает на тридцать процентов уже в следующем году.
В субботу, 20 августа 2022 года, швейцарская газета «Тагес анцайгер» сообщила, что ассоциации электроэнергетических компаний Швейцарии приняла решении о повышении тарифов на электрическую энергию в 2023 году.
Отмечается, что большая часть коммунальных учреждений из-за существенной угрозы дефицита увеличат стоимость электроэнергии на тридцать и более процентов, что существенно отразится на уровне жизни граждан Швейцарии.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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