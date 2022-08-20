С 20 августа в Беларуси разрешено охотиться на оленей и лосей

Сезон охоты совпадает с периодом размножения животных. У охотников будет чуть более месяца, чтобы проверить себя в деле.

Как сообщила пресс-служба Госинспекции охраны животного и растительного мира при президенте, с сегодняшнего дня "открывается охота на лося, оленя благородного и лань".

Ведомство пояснило, что до конца сентября можно будет добывать взрослых самцов, включая особей трофейного качества, и селекционных животных, не учитывая их пол и возраст.

Госинспекция:

"Разрешенные способы охоты - ружейный из засады, с подхода в течение суток"

Разрешается использование нарезного охотничьего оружия с дульной энергией пули свыше 3000 джоулей, гладкоствольного охотничьего оружия с использованием патронов, охотничьих луков и арбалетов.