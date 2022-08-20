Китай хочет сделать юань более международным, но ему предстоят серьезные испытания
Постепенное открытие Китаем своего рынка облигаций помогло повысить статус юаня в мире, но валюте предстоит серьезное испытание.
Согласно августовскому документу, опубликованному Национальным бюро экономических исследований, за последние два десятилетия Китай постепенно позволил большему количеству трейдеров и центральных банков покупать на своем рынке облигаций, деноминированных в юанях.
Экономисты считают, что репутация Китая находится где-то между развивающимися рынками и развитыми странами и в последние годы растет.
Но юаню еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем он сможет бросить вызов доллару США на мировой арене.
Западные санкции привели к более широкому использованию юаня. Россия сейчас является третьим по величине рынком для транзакций в юанях за пределами материкового Китая, поскольку принимает оплату за свой экспорт энергоносителей в юанях, а не в долларах.
Согласно данным SWIFT, на данный момент юань является пятой наиболее широко используемой валютой на рынках международных платежей. Доллар США остается на вершине, за ним следуют евро, британский фунт и японская иена.
Но в последние месяцы юань обесценивается, так как центральные банки по всему миру повышают процентные ставки, а Народный банк Китая их снижает. В пятницу курс китайской валюты упал до самого низкого уровня за 3 месяца.
Падение совпало с рекордным оттоком капитала с китайского рынка облигаций, что стало серьезным испытанием для Пекина.
Эксперты полагают, что репутация Китая будет колебаться в зависимости от любых ограничений на иностранные инвестиции перед лицом будущих кризисов.
Опубликовано: Светлана Репина
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