Китай хочет сделать юань более международным, но ему предстоят серьезные испытания

Постепенное открытие Китаем своего рынка облигаций помогло повысить статус юаня в мире, но валюте предстоит серьезное испытание.

Согласно августовскому документу, опубликованному Национальным бюро экономических исследований, за последние два десятилетия Китай постепенно позволил большему количеству трейдеров и центральных банков покупать на своем рынке облигаций, деноминированных в юанях.

Экономисты считают, что репутация Китая находится где-то между развивающимися рынками и развитыми странами и в последние годы растет.

Но юаню еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем он сможет бросить вызов доллару США на мировой арене.

Западные санкции привели к более широкому использованию юаня. Россия сейчас является третьим по величине рынком для транзакций в юанях за пределами материкового Китая, поскольку принимает оплату за свой экспорт энергоносителей в юанях, а не в долларах.

Согласно данным SWIFT, на данный момент юань является пятой наиболее широко используемой валютой на рынках международных платежей. Доллар США остается на вершине, за ним следуют евро, британский фунт и японская иена.

Но в последние месяцы юань обесценивается, так как центральные банки по всему миру повышают процентные ставки, а Народный банк Китая их снижает. В пятницу курс китайской валюты упал до самого низкого уровня за 3 месяца.

Падение совпало с рекордным оттоком капитала с китайского рынка облигаций, что стало серьезным испытанием для Пекина.

Эксперты полагают, что репутация Китая будет колебаться в зависимости от любых ограничений на иностранные инвестиции перед лицом будущих кризисов.