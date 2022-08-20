В рамках миссии NASA Artemis I на Луну полетят манекены, Лего и Барашек Шон

В капусуле Orion, которая отправится на Луну в рамках миссии NASA Artemis I, будут манекены, индикаторы невесомости, артефакты, сувениры и многое другое.

В кресле командира в головной части капсулы Орион будет находиться испытательный манекен размером с человека по имени коммандер Муникин Кампос.

Он предоставит ученым НАСА жизненно важные данные о том, что люди испытывают во время полета на Луну.

Два датчика, размещенные за креслом командира и под подголовником, будут регистрировать ускорение и вибрацию, возникающие на протяжении всей миссии, а сам манекен оснащен двумя датчиками для измерения радиационного облучения.

Два других манекена по имени Хельга и Зоар будет находится на пассажирских сиденьях Ориона. У них есть туловища, сделанные из материалов, имитирующих мягкие ткани, органы и кости женщины, а также 5600 датчиков и 34 детектора излучения для измерения уровня радиационного облучения во время миссии.

Космические агентства надеются, что изучение опыта этих манекенов подготовит астронавтов, планирующих облететь Луну в рамках миссии «Артемида-2» в 2024 году, и астронавтов «Артемиды-3», которые в конечном итоге приземлятся на Луне.

Шон, известный по британскому телешоу «Барашек Шон», полетит на борту миссии «Артемида I» в форме плюшевой куклы со встроенным индикатором невесомости.

В рамках миссии полетят также 4 фигурки Лего, земные растения и артефакты из предыдущих космических миссий.