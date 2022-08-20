Советник президентской группы Зеленского Михаил Подоляк сказал, что Крымский мост сделан незаконно, поэтому у России есть еще шанс исправиться и самим уничтожить его.

Крымский мост - большая тема для Украины. Это то стратегическое место, до которого хотят добраться ВСУ и уничтожить.

Михаил Подоляк, который является советником группы лидера Украины Владимира Зеленского сказал, что данный полуостров был завоеван незаконным образом и поэтому без разрешения Украины там не имели право делать мост.

Поэтому украинский чиновник сказал, что Российская Федерация должна самостоятельно ликвидировать мост.

Собственно как и всегда, Украина ведет себя так, как будто ей что-то должны, поэтому такой вопрос нужно осуждать с юридической и законодательной системой обоих государств.