Подоляк выдвинул предложение России самостоятельно ликвидировать Крымский мост
Советник президентской группы Зеленского Михаил Подоляк сказал, что Крымский мост сделан незаконно, поэтому у России есть еще шанс исправиться и самим уничтожить его.
Крымский мост - большая тема для Украины. Это то стратегическое место, до которого хотят добраться ВСУ и уничтожить.
Михаил Подоляк, который является советником группы лидера Украины Владимира Зеленского сказал, что данный полуостров был завоеван незаконным образом и поэтому без разрешения Украины там не имели право делать мост.
Поэтому украинский чиновник сказал, что Российская Федерация должна самостоятельно ликвидировать мост.
Собственно как и всегда, Украина ведет себя так, как будто ей что-то должны, поэтому такой вопрос нужно осуждать с юридической и законодательной системой обоих государств.
Опубликовано: Силивончик Алина
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