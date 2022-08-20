Боевики устроили террористический акт в отеле в Сомали: много разрушений и погибших
Исламские боевики взяли штурмом отель в Сомали, вступив в перестрелку с силами безопасности, в результате которой, по данным полиции и свидетелей, погибли по меньшей мере 20 человек.
Кроме того, по меньшей мере 40 человек были ранены в результате нападения поздно вечером в пятницу, и силы безопасности спасли многих других, в том числе детей, с места происшествия в популярном отеле Hayat в Могадишо, сообщили они в субботу.
Сомалийские силы все еще пытались прекратить осаду отеля почти через 24 часа после начала нападения. Стрельба все еще была слышна в субботу вечером, когда силы безопасности пытались сдержать последних боевиков, которые, как считалось, скрывались на верхнем этаже отеля.
Исламская экстремистская группировка "Аш-Шабаб", имеющая связи с "Аль-Каидой", взяла на себя ответственность за это нападение, последнее из ее частых попыток нанести удары по местам, посещаемым правительственными чиновниками. Нападение на отель стало первым мощным террористическим актом в Могадишо с мая месяца, когда к власти пришел новый лидер Сомали Хасан Шейх Мохамуд.
Опубликовано: Силивончик Алина
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