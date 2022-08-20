Садоводы объяснили, почему краснеют листья яблони и что с этим делать

В норме листья у яблони зеленые. Если они начинают краснеть, причин может быть несколько. Их необходимо установить и устранить.

Краснота листьев может свидетельствовать о недостатке калия, фосфора, магния. В первом случае листовые пластины будут сворачиваться, во втором будет слабое плодоношение, в третьем дерево станет часто болеть.

Листья краснеют из-за механических повреждений растения, например, открытых ран. Их нужно продезинфицировать и обработать садовым варом.

Недостаток влаги тоже может вызвать покраснение листьев, но эту проблему легко решить с помощью грамотного режима полива.

Вредители и болезни – еще одна причина красноты листьев. Самыми опасными заболеваниями считаются парша, мучнистая роса, черный рак, из вредителей – тля и кроты.

Для восполнения полезных элементом необходимы подкормки. Можно использовать суперфосфат, аммофоску, костную муку.

Лучшая борьба с вредителями – это профилактика. Если насекомые уже атаковали дерево, во время цветения либо плодоношения можно использовать только народные методы или биопрепараты.

Для профилактики стоит обрабатывать деревья фунгицидными препаратами на основе серы и меди, но только не в период плодоношения.