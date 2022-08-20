Россия представила космический истребитель МиГ-31И

На российской военной выставке Армия-2022 был представлен новейший самолет Миг-31И.

Military Watch Magazine пишет, что на оружейной выставке Армия-2022 был представлен новейший боевой самолет МиГ-31И.

По заявлению авторов, благодаря данному самолету Военно-космические силы Российской Федерации получат уникальные возможности.

Отмечается, что самолет сможет запускать спутники и противоспутниковое вооружение.

"МиГ-31 – это самый тяжелый класс тактических боевых самолетов в мире, а его большая дальность полета, высокая грузоподъемность, непревзойденная скорость и высота полета давно сделали его идеальной платформой для запуска как спутников, так и противоспутникового оружия", – говорится в материале.

Также говорится, что данный проект может повысить интерес заграничных покупателей к самолету Миг-31.