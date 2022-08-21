Readovka: смерть дочери Дугина могла быть террористическим актом

Сообщается, что дочь союзника Путина Александра Дугина погибла ночью в результате взрыва заминированного автомобиля под Москвой.

Российские государственные сми сообщили, что Дарья Дугина погибла после того, как взорвалась ее машина. Эти сообщения не были подтверждены иностранными СМИ.

“Это была машина отца. Дарья была за рулем другой машины, но сегодня она взяла его машину, а Александр поехал другим путем”, - сообщил ТАСС Андрей Краснов, друг Дугина и глава общественного движения "Русский горизонт".

Александр Дугин - ультранационалистический политический философ, которого считают ключевым архитектором нынешнего мировоззрения высокопоставленных кремлевских законодателей.