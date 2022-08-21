Брат Бена Аффлека не пришел на его свадьбу с Дженнифер Лопес из-за «родительских обязательств»
Журнал PEOPLE со ссылкой на свои источники сообщает, что Кейси Аффлек не был на свадьбе своего бранта Бена Аффлека с Дженнифер Лопес в минувшие выходные.
Причиной его отсутствия названы «родительские обязательства». У Кейси Аффлека два сына от бывшей жены Саммер Феникс – 18-летний Индиана и 14-летник Аттикус.
47-летний Кейси ранее был замечен в пятницу, когда он выходил на прогулку с подругой Кейли Коуэн после посещения любимого семейного заведения Dunkin' Donuts семьи Аффлек в Лос-Анджелесе.
На субботней свадебной церемонии Аффлека и Лопес присутствовали актер Мэтт Деймон с женой Лусианой Баррозу, режиссер Кевин Смит с женой Дженнифер, артист Джейсон Мьюз с женой Джордан Монсанто.
Там были также известный голливудский агент по поиску талантов Патрик Уайтселл и его жена, модель и актриса Пиа Миллер.
После того, как они первоначально встречались с 2002 по 2004 год, 50-летний Аффлек и 53-летняя Лопес возобновили свой роман в прошлом году и объявили о помолвке в апреле.
Пара связала себя узами брака в маленькой белой свадебной часовне в Вегасе во время полуночной свадьбы в прошлом месяце.
Позже они отправились в Париж для романтического отдыха. Там они много гуляли и праздновали день рождения Лопес.
Опубликовано: Светлана Репина
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