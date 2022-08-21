SANA: американцы продолжают вывозить нефть из Сирии при участии курдских формирований

Информационное агенство SANA сообщает, что военные США продолжают воровать сирийскую нефть. Так, с северо-восточных регионов страны было вывезено 137 цистерн с нефтью.

Северо-восток Сирии находится под контролем курдских формирований «Силы демократической Сирии». Эксперты приходят к выводу, что военные США воруют и вывозят сирийскую нефть или с участием курдов, или с их молчаливого согласия (так как вывести цистерны незаметно невозможно).

Нефть вывозится в Ирак под усиленной охраной. Последний раз было заметно две колоны, в одной из которых находилось 122 цистерны, во второй — 15. Все они пересекли контрольно-пропускной пункт «Эль-Махмудия» в пограничном районе Йарубия.

SANA утверждает, что не только транспортировка, но и добыча нефти на сирийских месторождениях (в регионе Аль-Джазира), производится американцами при поддержке курдских формирований.

Ранее сообщалось, что военные США вывезли из Сирии в Иран не менее 89 цистерн с нефтью. Они незаконно и без согласования контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии, в которых расположены крупнейшие месторождения нефти и газа страны.