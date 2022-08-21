Три десантных корабля и ракетный эсминец ВМС США прибыли в Балтийское море
Несколько кораблей флота Соединенных Штатов прибыли в акваторию Балтийского моря.
В Литовской порт Клайпеда, Ригу, а также в Таллин. прибыли несколько кораблей Военно-морского флота Соединенных Штатов Америки.
На данный момент в акватории балтийского моря находятся три десантных корабля, а также один боевой ракетный эсминец.
В Клайпеде сейчас базируются десантный корабль USS Kearsarge (LHD 3), В Риге - USS Arlington (LPD 24), а также Whidbey Island USS Gunston Hall (LSD 44).
В Таллин же прибыл ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke USS Paul Ignatius (DDG 117)
Целью прибытия боевых кораблей в Балтийское море является проведением совместный с Финляндией учений.
Опубликовано: Николай Скира
-
-
Пожизненное заключение южноафриканке, осужденной за незаконный оборот наркотиков в Таиланде, сократили до 33 лет
23-летняя Эшли Остуизен была арестована за торговлю наркотиками 8 октября 2020 года после того, как она приняла посылку с экстази от курьера в ресторане Hot in the Biscuit, где она работала менеджером.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Шойгу: ВС РФ трижды применяли ракету «Кинжал» в ходе спецоперации в Украине
Пожизненное заключение южноафриканке, осужденной за незаконный оборот наркотиков в Таиланде, сократили до 33 лет
В Севастополе беспилотник ВСУ упал на крышу штаба Черноморского флота
Американский актёр Кевин Сорбо призвал не отправлять деньги Украине
Берлускони выступил за отказ Италии от газа из России