Три десантных корабля и ракетный эсминец ВМС США прибыли в Балтийское море

Несколько кораблей флота Соединенных Штатов прибыли в акваторию Балтийского моря.

В Литовской порт Клайпеда, Ригу, а также в Таллин. прибыли несколько кораблей Военно-морского флота Соединенных Штатов Америки.

На данный момент в акватории балтийского моря находятся три десантных корабля, а также один боевой ракетный эсминец.

В Клайпеде сейчас базируются десантный корабль USS Kearsarge (LHD 3), В Риге - USS Arlington (LPD 24), а также Whidbey Island USS Gunston Hall (LSD 44).

В Таллин же прибыл ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke USS Paul Ignatius (DDG 117)

Целью прибытия боевых кораблей в Балтийское море является проведением совместный с Финляндией учений.