Джошуа со слезами на глазах переживал о своем проигрыше Усику

Со слезами на глазах Энтони Джошуа пожалел о своем втором поражении подряд от Александра Усика. Джошуа швырнул два пояса Усика на канвас и вылетел с ринга в приступе досады.

Британец ростом 6 футов 1,98 м почуял победу, когда Усик держался в девятом раунде. Но украинец нанес ответный удар и контролировал последние этапы до победы раздельным решением судей.

Два судьи отдали победу Усику, один 115-113, а другой 116-112. Другой дал бой Джошуа, 115-113.

32-летний Джошуа в страстной послематчевой речи произнес ряд ругательств перед фактическим правителем глубоко консервативной Саудовской Аравии, наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.

Джошуа заявил, что должен был победить. Он сказал, что внес необходимые изменения и был готов к поединку, но этого оказалось недостаточно.

Усик сказал, что причина, по которой пояса возвращаются в Украину, заключается в том, что Энтони Джошуа не до конца использовал свое преимущество в размерах.

В то время как Джошуа пытается восстановить свою карьеру после своего третьего поражения, Усик сохраняет титулы IBF, WBA и WBO и теперь будет стремиться к поединку с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

Когда его спросили о Фьюри, Усик сказал: «Я уверен, что Тайсон Фьюри еще не ушел в отставку. Я уверен, что Тайсон Фьюри хочет драться со мной. Если я не буду драться с Тайсоном Фьюри, я вообще не буду драться».