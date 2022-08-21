Вучич пообещал ввести войска в Косово для защиты сербского населения

Президент Сербии Александр Вучич пообещал спасти своих соотечественников в Косово.

Сербия будет спасать граждан своей страны, которых притесняют на территорию частично признанной Республики Косово.

Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич на фоне эскалации отношений между странами, которое происходит в последние недели.

Также стоит отметить, что в интернете начали появляться видео и фото с сербской тяжелой военной техникой, которая движется в сторону границы с Косово.

Эскалация отношений вновь случилась из-за намерения правительства Косова обязать сербов сменить свои документы на местные.

Тогда, несколько недель назад, ситуация едва не дошла до прямого вооруженного столкновения.

Опубликовано: Николай Скира

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 