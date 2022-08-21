Вучич пообещал ввести войска в Косово для защиты сербского населения
Президент Сербии Александр Вучич пообещал спасти своих соотечественников в Косово.
Сербия будет спасать граждан своей страны, которых притесняют на территорию частично признанной Республики Косово.
Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич на фоне эскалации отношений между странами, которое происходит в последние недели.
Также стоит отметить, что в интернете начали появляться видео и фото с сербской тяжелой военной техникой, которая движется в сторону границы с Косово.
Эскалация отношений вновь случилась из-за намерения правительства Косова обязать сербов сменить свои документы на местные.
Тогда, несколько недель назад, ситуация едва не дошла до прямого вооруженного столкновения.
Опубликовано: Николай Скира
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