Вучич пообещал ввести войска в Косово для защиты сербского населения

Президент Сербии Александр Вучич пообещал спасти своих соотечественников в Косово.

Сербия будет спасать граждан своей страны, которых притесняют на территорию частично признанной Республики Косово.

Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич на фоне эскалации отношений между странами, которое происходит в последние недели.

Также стоит отметить, что в интернете начали появляться видео и фото с сербской тяжелой военной техникой, которая движется в сторону границы с Косово.

Эскалация отношений вновь случилась из-за намерения правительства Косова обязать сербов сменить свои документы на местные.

Тогда, несколько недель назад, ситуация едва не дошла до прямого вооруженного столкновения.