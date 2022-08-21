Две активистки обнажились перед немецким канцлером Шольцем во время фотосессии с ним

На проходившей в рамках Дня открытых дверей фотосессии с Олафом Шольцем две активистки обнажили грудь,— сообщает немецкая ежедневная газета Bild.

Охранники профессионально сработали и быстро увели девушек.

Инцидент случился, несмотря на то, что служба безопасности тщательно досматривала всех желающих сделать снимок с канцлером.

Девушкам удалось подойти к Шольцу и не только обнажить грудь, но и рассыпать нарисованные деньги.

Девушек вывели, купюры собрали, но снимки уже просочились в СМИ.

Опубликовано: Храмова Оксана

 

 





 

 

 

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