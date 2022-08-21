Две активистки обнажились перед немецким канцлером Шольцем во время фотосессии с ним
На проходившей в рамках Дня открытых дверей фотосессии с Олафом Шольцем две активистки обнажили грудь,— сообщает немецкая ежедневная газета Bild.
Охранники профессионально сработали и быстро увели девушек.
Инцидент случился, несмотря на то, что служба безопасности тщательно досматривала всех желающих сделать снимок с канцлером.
Девушкам удалось подойти к Шольцу и не только обнажить грудь, но и рассыпать нарисованные деньги.
Девушек вывели, купюры собрали, но снимки уже просочились в СМИ.
Опубликовано: Храмова Оксана
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