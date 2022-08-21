Три десантных корабля и ракетный эсминец ВМС США прибыли в страны Балтии

21 августа в портах балтийских стран пришвартовались военные корабли флота Соединённых Штатов.

В воскресенье вечером пресс-служба ВМС США в Африке и Европе сообщила, что в порту Литвы Клайпеда вошли американские корабли USS Kearsarge, Whidbey Island USS Gunston Hall. Одновременно в порт эстонского Таллина прибыл американский ракетный эсминец USS Paul Ignatius.

В пресс-релизе ВМС Соединённых Штатов утверждается, что переброска американских военных кораблей в балтийские страны свидетельствует о способности Вашингтона оказывать поддержку своим союзникам.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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