Три десантных корабля и ракетный эсминец ВМС США прибыли в страны Балтии
21 августа в портах балтийских стран пришвартовались военные корабли флота Соединённых Штатов.
В воскресенье вечером пресс-служба ВМС США в Африке и Европе сообщила, что в порту Литвы Клайпеда вошли американские корабли USS Kearsarge, Whidbey Island USS Gunston Hall. Одновременно в порт эстонского Таллина прибыл американский ракетный эсминец USS Paul Ignatius.
В пресс-релизе ВМС Соединённых Штатов утверждается, что переброска американских военных кораблей в балтийские страны свидетельствует о способности Вашингтона оказывать поддержку своим союзникам.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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