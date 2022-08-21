Олаф Шольц удивил немцев, признавшись в ежедневных походах в душ

Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что он принимает душ на ежедневной основе.

21 августа в резиденции канцлера Германии Олафа Шольца состоялся день открытых дверей, в рамках которого немецкие граждане смогли лично навестить политика, пообщавшись с ним.

Один из немцев задал Шольцу вопрос о том, как часто он принимает душ, на что канцлер ответил, что совершает водные процедуры каждый день.

Многие из присутствующих были ошарашены ответом Олафа Шольца, поскольку в условиях нехватки энергоресурсов федеральное правительство Германии рекомендовало немцам принимать душе реже.