Британцы пришли в ужас, узнав прогноз по стоимости ЖКУ без газа из России
В Великобритании местные жители шокированы перспективой остаться без электроэнергии и газа на Рождество.
21 августа интернет-читатели британской газеты-таблоид Daily Mail прокомментировали новый прогноз консалтинговой компании Auxilione о том, что на Великобританию надвигается зимний энергетический криз, который может оставить жителей туманного альбиона без электроэнергии и газа на рождественские праздники.
Уставшие от нескончаемого роста цен британцы пришли в шок от очередных заявлений касательно дефицита и увеличения тарифов на энергоносители, после чего начали сетовать на правительство, заявляя, что жилищно-коммунальные услуги должны быть базовыми правами граждан, а не роскошью, которую не смогут себе позволить даже представители среднего класса.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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