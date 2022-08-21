Британцы пришли в ужас, узнав прогноз по стоимости ЖКУ без газа из России

В Великобритании местные жители шокированы перспективой остаться без электроэнергии и газа на Рождество.

21 августа интернет-читатели британской газеты-таблоид Daily Mail прокомментировали новый прогноз консалтинговой компании Auxilione о том, что на Великобританию надвигается зимний энергетический криз, который может оставить жителей туманного альбиона без электроэнергии и газа на рождественские праздники.

Уставшие от нескончаемого роста цен британцы пришли в шок от очередных заявлений касательно дефицита и увеличения тарифов на энергоносители, после чего начали сетовать на правительство, заявляя, что жилищно-коммунальные услуги должны быть базовыми правами граждан, а не роскошью, которую не смогут себе позволить даже представители среднего класса.