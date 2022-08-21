Гость свадьбы Бена Аффлека и Дженнифер Лопес уехал с мероприятия в больницу

Машина скорой помощи с неизвестным мужчиной была замечена покидающей свадьбу Бена Аффлека и Дженнифер Лопес в Джорджии в субботу вечером.

Скорая помощь прибыла ко входу для регистрации гостей в резиденцию Аффлека около 8:45 вечера, сообщил источник Fox News Digital.

Машина скорой помощи была, по крайней мере, второй, покинувшей резиденцию, где пара проводит три дня, чтобы отпраздновать свою свадьбу, после того, как в пятницу машина скорой помощи также увезла посетителя.

Сообщается, что машина скорой помощи, которую видели выезжающей из дома в пятницу, перевозила мать Аффлека. По данным Daily Mail, она упала и повредила ногу, на которую потребовалось наложить швы.