Торговая сеть Walmart помогает женщинам делать аборты, оплачивая все расходы, включая проезд
Американская сеть торовых центров включила в страховку сотрудников расходы, связанные с абортом и оплату проезда до места операции.
Это не первый случай такой помощи женщинам. Некоторые американские компании уже сделали аборт доступным для своих сотрудниц.
И это произошло уже после того, как отдельные штаты ограничили сроки для выполнения подобных процедур.
Новые льготы в сфере здравоохранения для сотрудников уже действуют в Citigroup, Yelp, Amazon, Levi Strauss, United Talent Agency, Tesla и Microsoft.
Ранее Верховным судом Америки было отменено решение по делу Роу против Уэйда от 1973 года.
Это решение гарантировано давало женщинам конституционное право на прерывание беременности.
Опубликовано: Храмова Оксана
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