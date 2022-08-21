Торговая сеть Walmart помогает женщинам делать аборты, оплачивая все расходы, включая проезд

Американская сеть торовых центров включила в страховку сотрудников расходы, связанные с абортом и оплату проезда до места операции.

Это не первый случай такой помощи женщинам. Некоторые американские компании уже сделали аборт доступным для своих сотрудниц.

И это произошло уже после того, как отдельные штаты ограничили сроки для выполнения подобных процедур.

Новые льготы в сфере здравоохранения для сотрудников уже действуют в Citigroup, Yelp, Amazon, Levi Strauss, United Talent Agency, Tesla и Microsoft.

Ранее Верховным судом Америки было отменено решение по делу Роу против Уэйда от 1973 года.

Это решение гарантировано давало женщинам конституционное право на прерывание беременности.

Опубликовано: Храмова Оксана

 

 





 

 

 

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