США возобновят переговоры с талибами о разморозке финансовых активов Афганистана в размере 7 миллиардов долларов
Соединенные Штаты возобновят переговоры с лидерами движения «Талибан» о разморозке финансовых активов Афганистана в размере 7 миллиардов долларов.
Информационное агентство Reuters сообщает о том, что Администрация Джо Байдена возобновит переговоры с лидерами запрещенного во многих странах мира движения «Талибан» о разблокировке финансовых активов Афганистана в размере семи миллиардов долларов.
Источник агентства сообщает, что переговоры преднамеренно затягивались талибами после ликвидации американскими спецслужбами в Кабуле одного из лидеров "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири.
В США обеспокоены тяжелым положением народа Афганистана в условиях гуманитарного кризиса, который разразился в стране после прихода к власти талибов. Поэтому переговоры о разморозке финансовых активов могут быть продолжены.
Опубликовано: Максим Алексеев
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