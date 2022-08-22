США возобновят переговоры с талибами о разморозке финансовых активов Афганистана в размере 7 миллиардов долларов

Соединенные Штаты возобновят переговоры с лидерами движения «Талибан» о разморозке финансовых активов Афганистана в размере 7 миллиардов долларов.

Информационное агентство Reuters сообщает о том, что Администрация Джо Байдена возобновит переговоры с лидерами запрещенного во многих странах мира движения «Талибан» о разблокировке финансовых активов Афганистана в размере семи миллиардов долларов.

Источник агентства сообщает, что переговоры преднамеренно затягивались талибами после ликвидации американскими спецслужбами в Кабуле одного из лидеров "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири.

В США обеспокоены тяжелым положением народа Афганистана в условиях гуманитарного кризиса, который разразился в стране после прихода к власти талибов. Поэтому переговоры о разморозке финансовых активов могут быть продолжены.