Цена газа в Европе поднялась выше 2900 долларов
С начала биржевых торгов цена на газ в Европе увеличилась на 13 процентов, достигнув отметки в более чем 2900 долларов.
В понедельник, 22 августа 2022 года, согласно данным лондонской биржи Intercontinental Exchange, цена на газ в европейских странах по состоянию на данный момент поднялась выше 2900 долларов за тысячу кубометров.
Отмечается, что подобный скачок цены на сжиженный природный газ, который последний раз происходил в марте этого года, может быть связан с временной остановкой работы газопровода «Северный поток».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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