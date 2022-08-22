Цена газа в Европе поднялась выше 2900 долларов

С начала биржевых торгов цена на газ в Европе увеличилась на 13 процентов, достигнув отметки в более чем 2900 долларов.

В понедельник, 22 августа 2022 года, согласно данным лондонской биржи Intercontinental Exchange, цена на газ в европейских странах по состоянию на данный момент поднялась выше 2900 долларов за тысячу кубометров.

Отмечается, что подобный скачок цены на сжиженный природный газ, который последний раз происходил в марте этого года, может быть связан с временной остановкой работы газопровода «Северный поток».