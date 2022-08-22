Западные страны высказали необходимость осуществить безопасность ядерных установок

Британия, Франция, Германия и США подчеркнули необходимость обеспечения безопасности ядерных установок, которым угрожает конфликт на Украине.

В телефонном разговоре в воскресенье четыре лидера также подтвердили свою поддержку Украины против российского вторжения.

Москва и Киев обвинили друг друга в обстреле принадлежащей России атомной электростанции, что вызвало опасения катастрофы.

День независимости Украины в среду, 24 августа, также будет отмечаться шесть месяцев с момента вторжения России в Украину.

После его завершения они призвали к военной сдержанности вокруг контролируемой Россией Запорожской атомной электростанции на юге Украины, где возобновившиеся боевые действия привели к опасениям катастрофы, более страшной, чем та, что произошла в Чернобыле в 1986 году.