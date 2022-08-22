В МИД Ирана обвинили США в попытках затянуть переговоры по ядерной сделке

Официальный представитель МИД Ирана, Насер Канаани заявил о преднамеренном затягивании переговоров по ядерной сделке со стороны США.

В ходе проведения пресс-конференции представитель МИД Ирана Насер Канаани обвинил США в преднамеренном затягивании переговоров по ядерной сделке.

"Соединённые Штаты медлят, а ЕС бездействует. Американцам и европейцам эта сделка нужна больше, чем Ирану. Мы заинтересованы в заключении стабильного соглашения, которое защитит наши права", — заявил дипломат.

"Ядерная сделка" - всеобъемлющий план действий США и ЕС, предусматривающий частичное снятие санкций с Ирана в обмен на его отказ от продолжения разработок оружия массового поражения.