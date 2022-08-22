Генпрокурор Польши обвинил главу Еврокомиссии фон дер Ляйен в обмане

Генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро уличил председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен в обмане и оскорбил ее заместителя.

Глава Генпрокуратуры и Минюста Польши Збигнев Зебро 22 августа обратил внимание на ложь главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и назвал замглавы ЕК Веру Юрову «вредной чешкой».

В начале лета Еврокомиссия одобрила план восстановления пострадавшей от пандемии коронавируса экономики Польши на сумму более 35 миллиардов евро.

Однако позже Урсула фон дер Ляйен заявила, что выделит средства только после проведения Варшавой некоторых реформ.

Зебро сказал, что немецкая пресса пытается подать ситуацию так, будто не Фон дер Ляйнен обманула польское правительство, а это сделала «вредная чешка» Вера Юрова.