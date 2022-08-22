CT News: мужа Макеевой жёстко избили за Z-символику на одежде

Известная в РФ актриса Анастасия Макеева пожаловалась на то, что её мужа Романа Малькова и пасынка избил сосед. Тому не понравилась Z-символика на одежде живущих рядом людей.

Актриса Анастасия Макеева сообщила, что на ее нынешнего супруга и пасынка напал сосед. В своих соцсетях артистка показала последствия инцидента. Об этом сообщает портал CT News.

Сосед избил Романа Малькова за то, что тот выступил в защиту спецоперации России в Украине. В момент нападения муж знаменитости был облачён в футболку с Z-символикой.

По версии Макеевой, все началось с травли её 17-летнего пасынка Андрея.

Артистка рассказала: "Установили незаконно видеонаблюдение и следили, когда взрослых нет дома, чтобы унижать подростка за гражданскую позицию родителей. Роман Мальков, пытаясь защитить сына, был искусан и избит за поддержку спецоперации".