Обвиняемая в убийстве российской журналистки Наталья Вовк состоит на службе в полку «Азов»*

В понедельник, 22 августа 2022 года, ФСБ России в официальном пресс-релизе сообщило широкой общественности о раскрытии дела об убийстве в результате взрыва автомобиля российской журналистки Дарьи Дугиной, которой на момент трагической гибели было всего 29 лет.

Сообщается, что гражданка Украины Наталья Вовк, числящаяся на интернет-ресурсе «Немезида» как состоящая на службе в полку «Азов»*, совершила спланированное украинскими спецслужбами убийство дочери философа и активиста Александра Дугина.

В настоящее время Вовк скрывается от правосудия на территории Эстонии, ввиду чего правоохранительные органы объявят украинку в международный розыск и, согласно заявлению сенатора Джабарова, в случае отказа Таллина выдавать Москве преступницу, Россия будет вынуждена применить жестокие меры в отношении эстонского правительства.