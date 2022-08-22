Убийца Дарьи Дугиной служит в полку «Азов»*
Обвиняемая в убийстве российской журналистки Наталья Вовк состоит на службе в полку «Азов»*
В понедельник, 22 августа 2022 года, ФСБ России в официальном пресс-релизе сообщило широкой общественности о раскрытии дела об убийстве в результате взрыва автомобиля российской журналистки Дарьи Дугиной, которой на момент трагической гибели было всего 29 лет.
Сообщается, что гражданка Украины Наталья Вовк, числящаяся на интернет-ресурсе «Немезида» как состоящая на службе в полку «Азов»*, совершила спланированное украинскими спецслужбами убийство дочери философа и активиста Александра Дугина.
В настоящее время Вовк скрывается от правосудия на территории Эстонии, ввиду чего правоохранительные органы объявят украинку в международный розыск и, согласно заявлению сенатора Джабарова, в случае отказа Таллина выдавать Москве преступницу, Россия будет вынуждена применить жестокие меры в отношении эстонского правительства.
* Запрещённая и признанная экстремистской на территории РФ организация
Опубликовано: Диана Мудреченко
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