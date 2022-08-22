Лидер оппозиции Кении обжаловал в суде результаты выборов

Ветеран оппозиции Кении Раила Одинга подала в верховный суд жалобу на результаты президентских выборов, состоявшихся в этом месяце, что обострило политическое противостояние, охватившее восточноафриканскую страну.

“Что мы сделали сегодня утром, так это подали онлайн-копию”, - заявил адвокат Даниэль Маанзо кенийскому телеканалу. “После сегодняшнего дня у других сторон будет четыре дня для ответа”.

Источник в судебных органах подтвердил, что они получили копию досье.

На прошлой неделе комиссар по выборам заявил, что заместитель президента Уильям Руто победил на выборах с небольшим отрывом, но четверо из семи членов комиссии по выборам не согласились, заявив, что подсчет результатов не был прозрачным.