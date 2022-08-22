Активистка бодипозитива Тесс Холидей говорит, что полнота сделала ее увереннее и добрее

37-летняя Тесс Холидей опубликовала в Instagram свои фотографии и вдохновляющие мемы. В подписи к фото она написала, что стала «жирнее, счастливее и горячее, чем когда-либо».

Женщина говорит, что для нее было очень сложно оглядываться на свои старые фотографии. И это касается не только изменений ее тела, но и печали в глазах.

Одной из причин она называет окружавшие ее оскорбления. До недавнего времени Холидей считала, что никогда не сможет сполна насладиться жизнью.

Сейчас она понимает, что ошибалась. Говоря о возвращении моды на худому, она отмечает, что счастье существует и в таких телах, как ее собственное.

Холлидей добавила, что, хотя ее тело мягче и линия подбородка округлее, ее сердце сильнее, чем когда она была меньше. Она поделилась, что теперь стала увереннее и добрее.

По ее словам, люди замечают ее сияние и счастье, даже если ее тело выглядит так, как сейчас.

Тесс Холидей распространяет в соцсетях понятие бодипозитива с 2013 года. Она давно уже говорит о том, что СМИ плохо относятся к ней из-за ее веса.

Холидей говорит, что сейчас она толще, чем когда-либо, но и счастливее. Ее активно поддерживает большое количество подписчиков.