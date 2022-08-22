Боевики похитили четырех католических монахинь в Нигерии
Группа вооруженных людей похитила четырех католических монахинь в штате Имо на юго-востоке Нигерии, где широко распространены похищения людей с целью получения выкупа.
Представитель полиции Имо Майкл Абаттам сообщил агентству AFP, что монахини были похищены в воскресенье (21 августа) недалеко от города Окигве по пути на мессу.
Ни одна группировка до сих пор не взяла на себя ответственность за похищение.
Похищения людей являются обычным явлением в самой густонаселенной стране Африки, которая пострадала от серьезного экономического кризиса и страдает от широко распространенной преступности.
В последние месяцы преступники все чаще нападают на духовенство, но не по религиозным или идеологическим причинам, а скорее потому, что считается, что Церковь способна мобилизовать верующих на выплату выкупа.
Опубликовано: Силивончик Алина
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