Космические червоточины могут оказаться машинами времени

Вместо того, чтобы путешествовать в течение многих миллионов лет из одной галактики в другую, при правильных условиях теоретически можно использовать червоточину, чтобы сократить время путешествия до часов или минут.

Космическая червоточина похожа на туннель между двумя удаленными точками Вселенной. Поскольку червоточины представляют собой короткие пути сквозь пространство-время, они могут даже действовать как машины времени.

Хотя исследователи никогда не находили червоточины в нашей Вселенной, ученые часто видят червоточины, описанные в решениях важных физических уравнений.

Наиболее заметно то, что решения уравнений, лежащих в основе эйнштейновской теории пространства-времени и общей теории относительности, включают червоточины. Эта теория описывает форму Вселенной и то, как в ней движутся звезды, планеты и другие объекты.

Поскольку теория Эйнштейна проверялась много раз и каждый раз оказывалась верной, некоторые ученые предполагают, что где-то во Вселенной существуют червоточины.

Хотя червоточины — интересные объекты для размышлений, они до сих пор не приняты в традиционной науке. Но это не значит, что они нереальны.

Черные дыры, существование которых уже не вызывает сомнений, тоже не сразу были выявлены учеными. Людям потребовалось 50 лет, чтобы начать серьезно относиться к черным дырам.

То же самое может произойти и с червоточинами. Ученым может потребоваться некоторое время, чтобы прийти к единому мнению о том, могут ли они существовать.

Но если они найдут веские доказательства, указывающие на существование червоточин, открытие изменит то, как ученые видят и понимают Вселенную.