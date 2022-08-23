Россия обвинила Великобританию в лицемерии из-за саммита G20
Посольство России в Лондоне в понедельник назвало Великобританию лицемерной из-за заявления ее МИД на прошлой неделе, в котором ставится под сомнение моральное право РФ участвовать в G20.
Великобритания заявила, что у России нет морального права заседать в Большой двадцатке из-за ситуации на Украине.
В сообщении посольства сказано, что российская сторона считает такие заявления со стороны Великобритании лицемерными.
Там отмечается, что Великобритания вместе с союзниками по НАТО дискредитировала себя, активно участвуя в незаконных и агрессивных военных кампаниях в Югославии, Ираке, Ливии и Сирии, а также в других странах Ближнего Востока и Африки.
Индонезия примет предстоящий саммит G20 в ноябре. Президент страны заявил, что в мероприятии будут участвовать президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин.
Ранее президент Индонезии Джоково Вивидо встретился с Владимиром Путиным. По его словам, речь шла о присутствии последнего на саммите.
Тем временем в самой Великобритании возможное присутствие российского лидера на заседании Большой двадцатки вызвало неоднозначную реакцию.
Кандидат на пост премьер-министра Риши Сунак высказался против участия Владимира Путина в саммите.
Его оппонент Лиз Трасс заявила о готовности поговорить с российским лидером.
Опубликовано: Светлана Репина
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