Bloomberg: Миссия НАСА на Луну разрешена к запуску

Американское космическое агентство заявляет, что оно "готово" к запуску своей гигантской ракеты new Moon в следующий понедельник.

Официальные лица НАСА провели проверку готовности к полету поздно вечером в понедельник и пришли к выводу, что на их пути не было никаких существенных технических проблем.

Ракета, известная как Space Launch System, отправит капсулу под названием Orion на экскурсию вокруг Луны.

Открутившись на этот раз, астронавты поднимутся на борт для последующих миссий, при условии, что все пойдет по плану.

SLS будет запущен из Космического центра Кеннеди во Флориде.