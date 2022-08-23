ПЭ: Ленидов выступил перед пенсионерами в Израиле

Известный в России исполнитель Максим Леонидов покинул страну, обосновавшись в Израиле. В иностранном государстве музыкант выступил перед людьми пенсионного возраста.

Оставшийся без выступлений в России известный отечественный исполнитель Максим Леонидов дал концерт в Израиле. Зал, где выступал музыкант, не мог вместить большое количество людей.

Певец радовал зрителей, выйдя на сцену Дворца культуры в Тель-Авиве. Всего 60 человек вмещает этот зал. Как правило, это место сбора пожилых людей в Израиле.

Такой информацией поделился блогер Михаил Шахназаров, являющийся ведущим Ютуб-шоу "Полный абзац".

Напомним, что Леонидов выступил против спецоперации РФ в Украине и эмигрировал в Израиль.

Знаменитость рассказал о том, что собирается сосредоточить жизнь свою и семейства в этой стране. В российской столице осенью текущего года запланирован юбилейный концерт группы "Секрет", посвященный 40-летию нахождения музыкального коллектива на сцене.