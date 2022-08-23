Teleprogramma.pro: Фадеев в шоке от злорадства Наргиз по поводу смерти Дугиной
Музыкальный продюсер Максим Фадеев в шоке от изменений, произошедших с его подопечной Наргиз Закировой. Певица написала в сети по поводу смерти Дарьи Дугиной: "Добро пожаловать в ад!".
Продюсеру Максиму Фаддеву больно видеть, что творит певица Наргиз Закирова, ведь музыкальный деятель приложил массу усилий для того, чтобы сделать артистку известной.
Наргиз не нашла ничего более подходящего в свете убийства политолога Дарьи Дугиной, чем позлорадствовать.
В комментариях по поводу взрыва авто и гибели журналистки, исполнительница написала: "Добро пожаловать в ад".
Фадеев тоже расстроился из-за слов своей бывшей подопечной. Продюсер уверен, что артистка избрала неверный путь.
Teleprogramma.proцитирует музыканта: "Это была наша честная и важная работа, а теперь мы видим то, что видим. А видим мы бесчеловечное и непотребное".
Напомним, что Закирова уехала из России, а когда попыталась вернуться её "завернули" прямо в аэропорту. Из-за ее антироссийских заявлений, нарушения законов ей запрещено пересекать границу российского государства.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Teleprogramma.pro: Фадеев в шоке от злорадства Наргиз по поводу смерти Дугиной
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