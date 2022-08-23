Ученые назвали основные причины ожирения: много соли и мало воды

В норме достаточно восьми стаканов воды в день, переизбыток объема может обернуться проблемой.

Научные исследования изобилуют предупреждениями о том, как сахар, углеводы, насыщенные жиры и недостаток физических упражнений способствуют ожирению. И десятки миллионов людей по-прежнему имеют избыточный вес или страдают ожирением во многом из-за классической западной диеты и образа жизни.

Но есть компоненты, которые куда более существенно влияют на способность набирать килограммы: речь идет о соли.

Природу такого воздействия можно оценить по жизни песчаной крысы Psammomys obesus в соленых болотах и пустынях Северной Африки. Она с трудом выживает, поедая стебли стеклянницы – растения, немного похожего на спаржу.

Несмотря на низкое содержание питательных веществ, мясистый, сочный сок стеклянницы наполнен водой, богатой солью, в концентрациях, сравнимых с концентрацией соли в морской воде.

Недавние исследования позволили по-новому взглянуть на то, почему пустынная песчаная крыса может испытывать тягу к соленому соку стеклянницы. Диета с высоким содержанием соли помогает песчаным крысам преобразовывать относительно небольшое количество потребляемых ими углеводов во фруктозу, тип сахара, который естественным образом содержится во фруктах, меде и некоторых овощах.

Это помогает животному выжить, когда пищи и пресной воды мало. Это происходит потому, что фруктоза активирует “переключатель выживания”, который стимулирует поиск пищи, потребление пищи и накопление жиров и углеводов, которые защищают животное от голода.

Однако, когда крысу помещают в неволю и дают обычную для грызунов диету, состоящую примерно на 50% из углеводов, у нее быстро развивается ожирение и диабет. Но, если давать свежие овощи с низким содержанием крахмалистых углеводов, грызун останется худым.

Исследования показывают, что некоторые люди невольно ведут себя во многом как песчаные крысы в неволе, и постоянно активируют переключатель выживания.

Как держать вес в норме? Опыты показали: если давать мышам больше воды, они замедляют набор веса и развитие преддиабета, даже если питались пищей с высоким содержанием сахара и жира.

Ученые советуют выпивать восемь высоких стаканов воды в день. Были случаи, когда люди пили больше, и тогда возникала “водная интоксикация”. Это особенно проблемно для людей с заболеваниями сердца, почек или печени, а также для тех, кто недавно перенес операцию или занимается бегом на длинные дистанции.

Для пустынной песчаной крысы и для наших предков диета с высоким содержанием соли и ограниченным количеством воды имела смысл. Но люди больше так не живут. Эти простые меры – пить больше воды и сократить потребление соли – предлагают дешевые, простые и полезные стратегии, которые могут предотвратить или вылечить ожирение.