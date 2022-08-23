Reuters: в Германии возобновят работу угольных ТЭС из-за проблем с газом
Информационное агенство Reuters сообщает, что немецкий концерн Uniper возобновляет работу угольных теплоэлектростанций из-за проблем с поставками газа.
В конце августа резервная угольная теплоэлектростанция Heyden 4 начнет работу «в обычном режиме». Использовать эту ТЭС в коммерческих целей прекратили год назад в рамках плана по декарбонизации, подписанным всеми странами Европейского союза.
Причина возобновления работы конкретно этой ТЭС — проблемы с поставками газа из-за прекращения работы «Северного потока» на три дня технического обслуживания. Эксперты говорят, что открытие Heyden 4 только начало, в скором времени в Германии и других странах ЕС начнут открываться и другие ТЭС.
Предполагается, что ТЭС Heyden 4 проработает минимум до 30 апреля 2023 года. Ее эксплуатация ограничения из-за сложностей с железнодорожными перевозами, однако они обходятся Германии дешевле, чем покупка газа у альтернативных России поставщиков.
Ранее сообщалось, что Европа заполнила газовые хранилища на 77,5%, что превышает максимальных показатель прошлого года (по состоянию на октябрь 2021 года). В августе поступления газа в хранилища только ускорилось — он поступает быстрее, чем в последние пять лет.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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