Как Робинзон: житель Бразилии рассказал, как сумел выжить на необитаемом острове
51–летнего Нельсона Неди утащило в море после того, как мужчина упал со скалы на берегу океана в Рио–де–Жанейро.
Нельсон Неди занимался скалолазанием на пляже, когда огромная волна сбила мужчину с ног. Сильное течение унесло бразильянца почти на 2 мили от берега, и он попал на безлюдный остров Пальмас.
По его словам, там негде было спрятаться, негде укрыться. Но мужчине удалось найти пещеру, где он переночевал. А на следующий день продолжил исследование острова.
Ему повезло найти импровизированную палатку, брошенную рыбаками, а также 2 лимона. "Робинзон" съел их вместе со шкурками.
Отдохнув, мужчина решил преодолеть расстояние до пляжа Грумани вплавь, но сумел пройти лишь полпути: прилив утащил его в море. При второй попытке бегства он решил использовать вместо доски обрывок пенопласта и фанеры, однако течение оказалось слишком сильным.
Голодный и жаждущий, он пил морскую воду, пробовал есть древесный уголь.
Удача улыбнулась только на пятый день. Нельсон увидел группу людей на водных мотоциклах и отчаянно замахал им фублолкой. Мужчину заметили и спасли.
Рассказывая СМИ о своем вынужденном опыте Робинзиады, Нельсон признался, что не уверен, выжил ли бы он, задержись на острове дольше хоть на один день.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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