Борисова призналась в интервью изданию МК, почему не поехала в отпуск этим летом
Ведущая Дана Борисова рассказала, что раньше каждое лето отдыхала где-нибудь. В этом году впервые ведущая не может себе этого позволить из-за финансовых трудностей.
Известная ведущая ТВ и блогер Дана Борисова пожаловалась, что в первый раз в жизни не отправилась в отпуск летом. Знаменитость заявила, что причина проста - проблемы с финансами.
Отец её дочери Полины уклоняется от уплаты алиментов, по этой причине звезда экрана может рассчитывать только на себя.
Из-за ситуации в стране и мире тяжело стало с работой. В беседе с изданием "МК" Борисова рассказала:
"Приостановились съемки, поэтому финансово было тяжело. У меня есть постоянная работа, но ее тоже заморозили, потому что я работаю в Федеральном агентстве новостей, но они перешли на новостной режим. А у меня была развлекательная программа. Первый раз в моей жизни такое - я до этого ни одного лета не пропускала".
Знаменитость не считает, что в финансовых проблемах стыдно признаваться, по той причине, что сегодня многие в государстве живут в таком режиме.
Ведущая перенесла отпуск на октябрь, заказав билеты в Таиланд. Отдыхать Борисова будет с дочкой и маленькой собакой.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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