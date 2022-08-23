Борисова призналась в интервью изданию МК, почему не поехала в отпуск этим летом

Ведущая Дана Борисова рассказала, что раньше каждое лето отдыхала где-нибудь. В этом году впервые ведущая не может себе этого позволить из-за финансовых трудностей.

Известная ведущая ТВ и блогер Дана Борисова пожаловалась, что в первый раз в жизни не отправилась в отпуск летом. Знаменитость заявила, что причина проста - проблемы с финансами.

Отец её дочери Полины уклоняется от уплаты алиментов, по этой причине звезда экрана может рассчитывать только на себя.

Из-за ситуации в стране и мире тяжело стало с работой. В беседе с изданием "МК" Борисова рассказала:

"Приостановились съемки, поэтому финансово было тяжело. У меня есть постоянная работа, но ее тоже заморозили, потому что я работаю в Федеральном агентстве новостей, но они перешли на новостной режим. А у меня была развлекательная программа. Первый раз в моей жизни такое - я до этого ни одного лета не пропускала".

Знаменитость не считает, что в финансовых проблемах стыдно признаваться, по той причине, что сегодня многие в государстве живут в таком режиме.

Ведущая перенесла отпуск на октябрь, заказав билеты в Таиланд. Отдыхать Борисова будет с дочкой и маленькой собакой.