Нацистские военные корабли времен Второй мировой войны были найдены в пересыхающей реке Дунай

Сильнейшая засуха на реке Дунай, обнажила остовы десятков начиненных взрывчаткой немецких военных кораблей, затонувших во время Второй мировой войны недалеко от сербского речного порта Прахово.

Эти суда были одними из сотен, затопленных вдоль Дуная черноморским флотом нацистской Германии в 1944 году, когда они отступали от наступающих советских войск, и до сих пор препятствуют речному движению во время низкого уровня воды.

Однако засуха этого года, усугубленная антропогенным глобальным потеплением, обнажила более 20 корпусов на участке Дуная близ Прахово в восточной Сербии, многие из которых все еще содержат метрические тонны боеприпасов и взрывчатых веществ и представляют опасность для судоходства.

Работники местной рыбной промышленности также подвергаются риску, в том числе из Румынии, которая находится прямо за рекой.