Предполагаемая убийца Дарьи Дугиной замечена в отеле Вены
Украинка Наталья Вовк, которая подозревается в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, замечена в венском отеле.
23 августа сотрудники отеля Ibis Wien Hauptbahnhof в Вене связались с журналистами российского издания "РИА Новости", сообщив им, что видели украинку Наталью Вовк в своём заведении.
Днём ранее пресс-служба ФСБ России сообщила, что Наталья Вовк является главной подозреваемой по делу об убийстве Дарьи Платоновой-Дугиной, дочери российского философа Александра Дугина.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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