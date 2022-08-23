Предполагаемая убийца Дарьи Дугиной замечена в отеле Вены

Украинка Наталья Вовк, которая подозревается в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, замечена в венском отеле.

23 августа сотрудники отеля Ibis Wien Hauptbahnhof в Вене связались с журналистами российского издания "РИА Новости", сообщив им, что видели украинку Наталью Вовк в своём заведении.

Днём ранее пресс-служба ФСБ России сообщила, что Наталья Вовк является главной подозреваемой по делу об убийстве Дарьи Платоновой-Дугиной, дочери российского философа Александра Дугина.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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